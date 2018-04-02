أيادٍ ليبية شابة تصنع الفن ذا الطراز العالمي

منحوتة القلب البشري الخشبية هي من بين أجدد أعمال منحوتات الفنان الليبي الشاب “عبدالله سعيد” والذي نحتها على خشب شجرة السرول والمعروف بكثرته بإقليم الجبل الأخضر شرق ليبيا والذي تأتي مدينة شحات من ضمن مدن الإقليم المعروفة بطبيعتها الساحرة وكثرة أنواع الأشجار المتواجدة بها وبمحيطها البيئي.

حيث يستغل عبدالله ما قضى منها إثر العوامل البيئية ويجمعها ويجعل منها قطع فنية جميلة ينحتها على أشكال فنية منوعة يعرضها خلال المعارض المحلية والدولية والتي شارك في العديد منها ليجعل له أسماً فنياً في هذا الجانب التشكيلي الذي بدأ يذاع صيته في عدة دولة عربية وأوربية.

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