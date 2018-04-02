كيف سيحل “سلامة ” مسألة القبول بنتائج الانتخابات؟

أكد المبعوث الأممي غسان سلامة أن لب القضية في ليبيا وفقا لنظرته المتواضعة هي ظهور اقتصاد الظل المربح في الدولة الغنية بالنفط والذي تشكل بعمليات الاحتيال في صرف العملات الأجنبية والتهريب والابتزاز في ظل الاضطرابات والنزاعات المسلحة.

سلامة أوضح في مقابلة أجرتها معه رويترز بأن معالجة اقتصاد الظل هذا تتطلب جهداً محدداً ومؤسسات تمويل دولية وقوى أجنبية مبيناً بأنه يعمل على إقناع المجتمع الدولي بأن أي اتفاق سياسي لتوحيد الفصائل المتنافسة في طرابلس وشرق ليبيا سيكون تجميلياً فقط من دون معالجة مسألة اقتصاد الظل.

وأضاف بأنه بذل ما بوسعه لإقناع هذا المجتمع بأهمية إنهاء كل أشكال التهريب في ليبيا إن أراد فعلا عملية سياسية وأن لا يقتصر ذلك على تهريب البشر بل تهريب الوقود والبضائع والمخدرات فالمطلوب هو محاكاة السوق السوداء ووقف نهب المال العام فيما يجب البدء في توجيه اللوم والخزي لبعض الناس فالتحدي كبير ولابد من إعادة النظر بمسألة التحويلات المالية.

وأشار سلامة إلى أهمية فرض عقوبات محددة ضد المهربين الكبار من قبل شركاء ليبيا الاقتصاديين فيما رأى في مسألة المجاميع المسلحة مشكلة قائمة منذ سنوات عدة لأن هنالك الكثير من هذه المجاميع، فالحكومة ليست مهيئة ومجهزة بالضرورة وعلى النحو الأمثل لدمجها في الجيش أو الشرطة.

وأكد سلامة على أنه سيسعى للحصول على ضمانات من أطراف النزاع لقبول نتائج الانتخابات على أمل أن تكون الضمانات مكتوبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية