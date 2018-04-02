شكري : قضية الإرهاب في ليبيا على جدول أعمال القمة العربية بالسعودية

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري ستناقش قضية الإرهاب في ليبيا.

وأفاد شكري، فى مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي أمس الأحد، أن القمة ستبحث أيضا التأثيرات الناجمة عن الإرهاب سواء كانت في سورية أو ليبيا أو اليمن باعتبارها قضية تهتم بها الدول العربية ،بحسب تعبيره.

وأكد شكري، أن الجهود التي تبذلها مصر لحماية مواطنيها من الإرهاب سواء في العمل العسكري القائم في سيناء أو في حماية حدودها الغربية من تسلل العناصر الإرهابية، هي أمور تجعل من هذه القضية في مقدمة اهتمامات الدول العربية.

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