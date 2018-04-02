وكيل وزارة الصحة يتفقد أعمال الإنشاء في مستشفى امساعد

تفقد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب أثناء الزيارة الميدانية صباح يوم أمس الأعمال الجارية في مستشفى امساعد العام الجديد الذي يعتبر الان في طور الإنشاء وتحديد نسبة الإنجاز.

كما تم خلال الزيارة الاطلاع على عدد من المنشآت والمرافق الطبية والأجهزة التابعة للقطاع داخل نطاق البلدية برفقة مدير مستشفى امساعد القروي الدكتور حسين الحبوني وعدد من مسؤوليه الصحة بالبلدية.

واستمع وكيل عام وزارة الصحة اثناء تفقده للمرحلة الثانية لمستشفى امساعد العام وأعمال الإنشاء الجارية للطابق الثاني إلى شرح وافٍ حول أعمال التطوير ومنظومة العمل بالمستشفى مطالبا بضرورة العمل على ان يكون التصميم بشكل يسهل معه وصول المريض لها، مشددا على ضرورة أن يكون النظام الإنشائي للمستشفى على غرار المراكز التخصصية.

من جانبه، قال مدير عام مستشفى امساعد الدكتور حسين الحبوني في تصريح لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” بمدينة درنة إن مستشفى امساعد الجاري إنشاءه حاليا سيكون بسعة سريرة تصل الى 120 سريرا، وسيتم افتتاحه مطلع العام المقبل، مؤكدا أن المستشفى مهم جدا ويخدم قطاعا عريضا من مواطني شرق ليبيا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستتولى تجهيز المستشفى بعد استكمال المباني والإنشاءات.

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