البعثة الأممية تعرض تقريراً عن حالات الوفاة والإصابة في ليبيا خلال الشهر الماضي

عين ليبيا

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة الممتدة من 1 إلى 31 مارس 2018، ستة عشر(16) إصابة في صفوف المدنيين، خمسة منها حالات وفاة وإحدى عشرة حالات إصابة بجروح، وذلك أثناء أعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا، الأمر الذي يشكل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالشهرين المنصرمين، وكان من بين الضحايا ثلاثة رجال وإمرأة وفتاة واحدة لقوا مصرعهم بينما أصيب ثلاثة رجال وإمرأة واحدة وأربعة صبية وثلاث فتيات بجروح.

وتعود أسباب معظم الإصابات في صفوف المدنيين إلى القصف «حالتا وفاة وسبع حالات إصابة بجروح»، يعقب ذلك إطلاق النار «حالتا وفاة»، ثم المتفجرات من مخلفات الحرب «تسببت في مصرع شخص واحد» بالإضافة إلى انفجار سيارة مفخخة «إصابة واحدة».

كما وثقت البعثة عدداً من الإصابات في صفوف المدنيين في سبها «أربع وفيات وثماني حالات إصابة بجروح» وفي درنة «إصابة شخصين بجروح» وفي بنغازي «حالة وفاة واحدة» وأجدابيا «إصابة شخص واحد بجروح».

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