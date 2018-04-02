التوقيع على اتفاقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الدولية للصليب الأحمر

عين ليبيا

وُقع مساء أمس الأحد في تونس العاصمة على محضر للتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

حيث تم توقيع المحضر عن وزيرة الشؤون الاجتماعية «فاضي الشافعي» وعن الصليب الأحمر رئيس بعثة اللجنة «كارل ماتيلي»، وذلك بحضور مدير عام مركز تأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بجنزور «عامر الناوي» ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة «نعيمة الرياني» ومنسق الاتفاق «عبد المجيد الشاعر».

هذا ونص المحضر على تقديم الدعم الفني والتقني لمركز تأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بجنزور، حتي يستطيع المركز القيام بدوره في رعاية هذه الشريحة بأفضل الطرق والوسائل المتبعة عالمياً.

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