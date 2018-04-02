السعودية..3 سنوات من السجن ومليون ريال كـ غرامة بسبب سناب شات

عين ليبيا

كشفت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الأحد عن ضبط ما يزيد عن 5 آلاف منتج مخالف، تابعة لمتجر يسوق منتجات مقلدة عبر تطبيق «سناب شات».

وأعلن الحساب الرسمي لوزراة التجارة السعودية على «تويتر»، أنه تقرر استدعاء صاحبة المتجر المسؤول عن ترويج البضائع المقلدة للمثول أمام النيابة العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

حيث نوهت الوزارة إلى أن عقوبة بيع أو تسويق المنتجات المقلدة تصل إلى 3 سنوات بالإضافة إلى مليون ريال كغرامة لجريمة الغش التجاري، ولتجنب ذلك أهابت بالمسوقين التحقق من سلامة منتجاتهم وكونها أصلية غير مقلدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا