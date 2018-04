المتوسط:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة اجدابيا، من القبض على الإرهابي «صالحين محمود الجازوي»، وبحوذته جهاز نوع ثريا – للاتصالات- وناظور ليلي وأسلحة، وقد نشر«الإعلام الحربي» صورة «الجازوي» أثناء إلقاء القبض عليه، عقب عودته من تركيا واستقراره فى اجدابيا.

و«الجازوري»، من سكان حي القلوز بمدينة اجدابيا، ومطلوب أمنيا قبل أحداث فبراير 2011 ،حيث كان في دولة العراق والتحاقه بتنظيم القاعدة الإرهابي، وبعد انقضاء أحداث 2011 ،أصبح له صله بالتنظيمات الإرهابية وخاصه مجموعة «اسامه الجظران»، وله صله أيضا بالعديد من التفجيرات قبل عملية «الكرامة »كما أن له صله بسرايا الصحراء والتابعة لتنظيم الدولة «داعش» .

وخلال العام 2016 قبض عليه في مدينة سرت أثناء المعارك الدائرة بها مع تنظيم الدولة، وسجن في مدينة مصراته لفتره وافرج عنه لأسباب غير معروفه ثم توجه إلى تركيا ثم وصل إلى مدينة اجدابيا، إلي ان توصلت إليه الأجهزة الأمنية بعد رصده والقبض علية .

The post إعلام الجيش: القبض على الإرهابي «صالحين الجازوي» عقب عودته من تركيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية