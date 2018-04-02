حرب اقتصادية وتعريفات جمركية متبادلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم

عين ليبيا

كشفت وزارة المالية الصينية أن الصين فرضت تعريفات جمركية إضافية تصل إلى 25% على 128 منتجاً أميركياً، من بينها لحوم الخنازير المجمدة بالإضافة إلى النبيذ وفواكه معينة والمكسرات، رداً على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمنيوم والصلب.

حيث سيبدأ سريان قائمة الرسوم الجديدة اليوم الاثنين، هذا وكانت بكين قد حذرت في مارس من أنها لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على صادرات أميركية رداً على الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألمنيوم، الأمر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

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