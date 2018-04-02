وصول قافلة طبية إلى مستشفى غات العام

وصلت، صباح اليوم الاثنين، قافلة طبية إلى مستشفى غات العام، تضم تخصصات (النساء والولادة والأطفال والجراحة العامة والعظام والباطنة والتخدير)، مسيرة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبين رئيس لجنة القوافل الطبية التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أشرف أبورقبة، أن أطباء القافلة سيجرون الكشوفات الطبية، والعمليات الجراحية لمدة 6 أشهر متواصلة، لافتا إلى أن القافلة تضمنت فنيي صيانة أجهزة؛ تم تكليفهم بعد استلام رئيس لجنة القوافل الطبية مراسلة رسمية صدرت عن مستشفى غات العام؛ تفيد بحاجة الثاني للفنيين من أجل إجراء أعمال صيانة لعدد من الأجهزة في أقسام الأشعة والمختبرات والعمليات والتعقيم.

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