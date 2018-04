تعرّف على أحوال الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الاثنين

المتوسط:

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة في عموم المدن الليبية، اليوم الإثنين الموافق 2 أبريل، حيث تشهد مناطق الشمال الغربي للبلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بين (20-24) وتكون بالشمال الشرقي (26-32)، فيما ترتفع درجات الحرارة الجنوب الغربي (30- 35)، وتكون (30 -33) بالجنوب الشرقي.

– الشمال الغربي: «رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة»

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تميل للانخفاض هذا اليوم حيث تتراوح ما بين (20-24) درجة مئوية وتسجل ارتفاع تدريجي بداية من يوم الغد.

– الشمال الشرقي: «بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده»

وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة على الشمال الشرقي للبلاد، فيما تكون نشطة أحيانا على بعض المناطق مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصـوى هذا اليوم تتـراوح ما بين (26-32) درجة مئوية بينما تتحول الرياح تدريجيا بعد الظهر إلى شمالية غربية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

– الجنوب الغربي: «الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة»

وعلى أجزاء الجنوب الغربي للبلاد تكون السماء صافية مع ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى ما بين (30- 35) درجة مئوية ولا تتجاوز (28) درجة على مناطق القريات والجفرة.

– الجنوب الشرقي: «الكفرة – تازربو – السرير»

وفي الجنوب الشرقي للبلاد توقع مركز الأرصاد أن تكون السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 -33) درجة مئوية.

