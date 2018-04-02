تحرير درنة.. ضربة موجعة للإرهاب

أكد عميد بلدية الكفرة، مفتاح أبو خليل أن تحرير درنة من قبضة الإرهاب يُعدّ نقطة تحول بارزة في مواجهة ليبيا للتطرف والإرهاب، مؤكداً أن حسم أمر المدينة وتخليصها من الإرهاب يعتبر أولى مراحل مشروع بناء الدولة.

ونفى عميد البلدية كل ما تروج له الجماعات المتطرفة من أن سكان المدينة يقفون في صفهم، مُشدداً على ضرورة التفريق بين مواطني المدينة والمتطرفين الذين فرضوا أنفسهم على درنة.

ومن جانبه، أشار رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، محمد المبشر، إلى أن محاربة الإرهاب عسكرياً يجب أن تتم بالتوازي مع حملة فكرية لمقاومة موجة الأفكار المتطرفة، مؤكداً أنها لا تقل أهمية عن الحملات العسكرية ضد الإرهاب.

وأوضح المبشر في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” أن القضاء على الجماعات الإرهابية يستوجب تعاوناً اجتماعياً واقتصادياً لحماية الشباب حتى لا يكونوا ضحايا إغراءات المتطرفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية