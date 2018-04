«الوطنية لحقوق الإنسان»: تسريبات «الساعدي» جرائم حرب في حق الليبيين

المتوسط

‎قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن «التسجيلات المسربة للشيخ سامي الساعدي عضو دار الإفتاء الليبية سابقاً، والعضو البارز بالجماعة الليبية المقاتلة «فرع تنظيم القاعدة بشمال إفريقيا والمغرب العربي» انطوت عليها جرائم مروعة بحق الليبين والمؤسسة الأمنية والعسكرية ترقى إلى مصاف جرائم الحرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني».

وأضافت «اللجنة الوطنية» في بيان رسمي، أن «الإرهاب الناتج عن مثل تلك التصريحات تمثل انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، يستوجب المساءلة والمحاسبة».

وشدد «البيان» على أهمية ملاحقة الإرهابيين وداعميهم وضمان منع افلاتهم من العقاب، مجددة التأكيد على استنكارها وادانتها الشديدين لكل المواقف والتصريحات التي تستهدف منح الإرهابيين وتنظيماتهم المشروعية الزائفة من خلال المساعدة والدعم والمساندة، ومنحهم الغطاء السياسي أو الاجتماعي.

وأكدت «اللجنة» على الحظر القاطع للعنف والكراهية والتحريض والتعاون مع التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وفقًا لما نص عليه القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يؤثم قطعيًا التصريحات الصادرة عن قادة وممثلي بعض الكيانات والتيارات والأطراف الدينية المتطرفة.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بضرورة العمل من أجل تطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا.

وتابع: «وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن ، وكذلك الأعمال التي تشكل أعمال وممارسات إرهابية أو دعم أو تمويل أو تعاون مع التنظيمات الجهادية والارهابية المتطرفة في ليبيا والتي من بينها (تنظيم أنصار الشريعة الإسلامية، وتنظيم داعش وتنظيم القاعدة) والكيانات والجماعات المتحالفة و المتعاونين مع هذه التنظيمات، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد».

‏‎

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأهمية العمل الجماعي الدولي لمكافحة الإرهاب، مشددة في الوقت نفسه على أهمية ملاحقة الدول والكيانات المسئولة عن دعم الإرهاب وتوفير التمويل والتدريب والتسليح للجماعات والتنظيمات والكيانات الإرهابية والجهادية والمتطرفة في ليبيا، فضلاً عن منح ممثليهم الملاذات الآمنة.

‎كما دعا «البيان» اللجنة الوطنية، كل القوي الوطنية والأطراف السياسية والقبائل والعشائر والمدن والقرى الليبية إلى تكاثف وتوحيد جهودهم لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف بليبيا.

وختم «البيان» داعيًا إلى حشد الهمم الوطنية لمقاومة الإرهاب والتطرف والقضاء عليه واجتثاثة من جذوره، وإنهاء حالة ازدواجية المواقف والمعايير إزاء خطر الارهاب والتنظيمات الارهابية، وذلك لما تشكله من خطر على كل المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية وعلى حياة المواطنين وسلامتهم في ليبيا، وكذلك لما يشكله الإرهاب والتطرف من خطر الهوية الوطنية وسيادة الدولة ومؤسساتها ووحدة ترابها وأمنها القومي.

The post «الوطنية لحقوق الإنسان»: تسريبات «الساعدي» جرائم حرب في حق الليبيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية