الشيباني يكشف أسباب عدم انعقاد جلسة البرلمان اليوم

كشف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، عن أسباب عدم انعقاد جلسة مجلس النواب الرسمية، المقررة اليوم الاثنين، بمدينة طبرق.

وأوضح الشيباني، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن جلسة مجلس النواب لم تنعقد اليوم لعدم تواجد الرئاسة، وعدم حضور النواب، قائلا “لقد أصبح من الصعوبة بمكان أن يلتئم مجلس النواب، والحصول على النصاب القانوني لانعقاد الجلسات، فالجمود و الترقب هما سيدا الموقف، في انتظار مبادرة ما من الآخرين، من هم الآخرين؟! الآخرون الذين هم في الطرف الآخر، أي طرف أخر، محلي أم دولي لا أحد يدري، المهم طرف أخر ليس نحن”.

وأضاف الشيباني، “تعصف بمجلس النواب خاصة، وبالمشهد الليبي عامة أجندات شخصية، وقبلية، وجهوية، والقليل جدا منها وطنية”، مبينا أن الأمر في مجلس النواب توقف على آلية تعديل الاتفاق السياسي، واختيار المجلس الرئاسي الجديد من “رئيس ونائبين”، وإصدار قانون الاستفتاء الذي عمق الهوة بين من يريد ليبيا دائرة واحدة، وموافقة الثلثين، ومن يريدها أربعة دوائر، “الأقاليم التاريخية الثلاثة، ودائرة للمتواجدين خارج البلاد” على أن تتم موافقة ثلثي كل دائرة.

وتابع عضو مجلس النواب قائلا “لهذا الأمر أصبح من الصعب جدا طرح قانون الاستفتاء للمناقشة داخل مجلس النواب، إضافة إلى ذلك الخلاف الحاد حول مسودة الدستور، وغموض المبعوث الأممي “الاخطبوطي”، وعدم تفاهم “الذئاب المنفردة” الدول الاستعمارية حول القضية الليبية، كل ذلك ألقى بظلاله على مجلس النواب، وأصابه بالشلل النصفي، وجعله غير قادر على الحركة.

واختتم الشيباني تصريحه، قائلا “ويبقى مهجري تاورغاء في قرارة القطف، منارة من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء، وشهادة فشل الجميع، ودليل إفلاس، ديني، وأخلاقي، وحضاري”.

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