«أمن طرابلس»: لا عودة للتخريب.. ولن نسمح بإهدار الدماء

أصدرت مديرية أمن طرابلس التابعة لوزارة داخلية الوفاق الوطني، بيانًا، جاء فيه، إنَّ أبناء قرى ومدن طرابلس الكبرى يَستنكرون وبكل شدة محاولات العبث، التي من شأنها جر العاصمة إلى مظاهر العنف والسلاح.

وأضافت المديرية، أن أبناء قرى ومدن طرابلس الكبرى سيقفون بكل حزم وتضحيات من أجل الحفاظ على الأمن والأمان ضد أصحاب الأجندات أعداء الوطن ذوي المصالح الضيقة والنفوس المريضة، ونؤكد مجددًا على أننا عازمين على فداء عاصمتنا بالأرواح من أجل مستقبل أبنائنا وبناء بلادنا.

وحذرت المديرية، كل من تسول له نفسه أن يعتزم الدخول لعاصمة كل الليبيين «وطن الجميع» تحت غطاء السلاح وذريعة حماية العاصمة، فلا عودة لنقطة الصفر ولا عودة للاشتباكات وإهدار الدماء. ن أبناء قرى ومدن طرابلس

