ملخص لما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي

عين ليبيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي السيد “محمد السلاك”، عن انطلاق عملية عسكرية فجر اليوم الإثنين تحت اسم “عاصفة الوطن” بتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي تستهدف بؤر الإرهاب كافة وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن.

وأفاد “السلاك”، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن هذه العملية، تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة “الـ60 كيلو متر”، شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، مسلاته، الخمس، زليتن، مؤكداً أن عملية عاصفة الوطن تستهدف فلول تنظيم داعش الإرهابي تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.

ونوه “السلاك”، أن قوة مكافحة الإرهاب، أحاطت الجهات المختصة بالعملية لتتبع فلول داعش والإرهابيين والتعامل مع الأهداف المحتملة كافة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها. وقال “السلاك” إن رئيس المجلس الرئاسي يجدد إدانته للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف بوابة اجدابيا الشرقية يوم الجمعة الماضي ، ويترحم على أرواح ضحايا و شهداء الواجب من العسكريين والمدنيين، ويؤكد على الضرورة الماسة لتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب.

وتابع أن رئيس المجلس الرئاسي يرحب ، بأي عمل يسهم في رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، ولاسيما الخطوات الأخيرة لتفعيل الصلح بين مصراته والزنتان، ويحث على مزيد من الجهود البناءة نحو مصالحة وطنية شاملة في كل أرجاء ليبيا، ويأمل أن تنعكس هذه الخطوة على باقي الملفات العالقة ، خاصة ملف عودة نازحي تاورغاء إلى مدينتهم.

وأوضح الناطق الرسمي، أن المجلس الرئاسي أصدر حزمة من القرارات من بينها القرار رقم (247) بشأن إعادة تسمية المركز طرابلس الطبي كمستشفى جامعي ويسمى “المستشفى الجامعي _طرابلس”، يتكون من رئيس وسبعة أعضاء، على أن تكون للمركز الذمة المالية المستقلة ويتبع لمجلس الوزراء.

كما تم أصدر القرار رقم (181) بشأن اعتماد المؤسسة الصحية تم إنشاء مركز اعتماد المؤسسات الصحية، حيث يهدف المركز إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة في المؤسسات الصحية التي تقدم إلى المواطن، وذلك من خلال التأكد من تطبيق معايير الجودة داخل المؤسسات الصحية والمحافظة عليها وفق آلية معينة يقترحها المركز.

كما أصدر المجلس الرئاسي قرار رقم (179) بشأن رفع مقابل الخدمة المعانة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى مبلغ وقدره 450 دينارا ليبيا شهرياً، حيث سيكون هذا المبلغ مخصصاً للمستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتطلب حالتهم خدمة شخص آخر.

وتابع “السلاك”، أن المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم (188) بشأن تشكيل لجنة تعالج كافة عقود الإنشاءات المتأخرة والمتعثرة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط المفوض وعدد من الأعضاء تهتم وتعالج العقود المتأخرة والمتعثرة وما يرتبط بها من عقود مبرمة مع الشركات الصينية لتصل إلى رؤية شاملة من شأنها إعادة توازن العلاقة التعاقدية.

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