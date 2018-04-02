مديرية أمن طرابلس: لا مكان للمسلحين في العاصمة

قالت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين، إنها رصدت أخبارا عما وصفته “تحركات مريبة ودسائس تحاك لا هدف لها إلا المزيد من اراقة الدماء والمزيد من تخريب لمؤسسات الدولة وممتلكات المواطن”.

وأكدت المديرية في بيان لها تلقت بوابة افريقيا الإخبارية نسخة منه، أنه “لا عودة للمظاهر المسلحة والاشتباكات في العاصمة ولا مكان لأي أرتال عسكرية تدعي تأمينها”.

ونقلت المديرية على لسان من وصفتهم “أبناء قرى ومدن وأرياف طرابلس الكبرى” استنكارهم لما وصفتهم “محاولات العبث والدسائس لجر العاصمة وما جاورها للعنف”.

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