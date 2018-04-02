اجتماع لبحث تنسيق الجهود بين إدارات داخلية الوفاق

عقد مدير إدارة العلاقات والتعاون في وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد حسين العامري اجتماعا مع مدير مركز تطوير الإعلام الجديد محمد إنديش بمقر الإدارة بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الاجتماع ناقش سبل “تعزيز التعاون بين إدارة العلاقات والتعاون ومركز تطوير الإعلام الجديد في مجال التدريب وتبادل الخبرات الإعلامية وإنتاج عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية بإشراف مكتب الإعلام الأمني”.

واتفق المشاركون في الاجتماع على أن يقوم المركز بتقديم وتنظيم عدد من الدورات التدريبية في مجالات (التحرير الصحفي, التقديم الإذاعي, التصوير المرئي, المونتاج, الجرافيك, إعداد وإنتاج البرامج) للرفع من كفاءة منتسبي مكتب الإعلام الأمني.

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