عميد «جالو» يتابع مشروع استكمال مرافق كلية الهندسة والنفط بالمدينة

عقد شعيب الأمين، عميد المجلس البلدي جالو اجتماعا، اليوم الاثنين، مع أعضاء مجلس البلدية ومسؤولي كلية الهندسة والنفط جالو وشركة ليبيا الصمود للمقاولات العامة المحدودة ومكتب الجزيرة للخدمات والاستشارات الهندسية، لمتابعة وبحث مشروع استكمال مرافق كلية الهندسة والنفط بالمدينة.

وشمل الاجتماع دراســـة أعمــــال التنفيذ في مشروع استكــــمال مـــرافق كلية الهندسة وهي السور الخارجي للكلية، ومبنى المعامل الكلية، ومبنى الأمن.

وطرح خلال الاجتماع جميع الظروف المتعلقة بالتنفيذ، فيما يخص آلية التنفيذ والوصول إلى آليــة لحل المختنقات التي تواجه التنفيذ.

وفي نهاية الاجتماع تم التوصل إلى توافق على الحلول التي تم طرحها بما يسرع من آلية العمل، ومن المقرر مكاتبة المؤسسة الوطنية للنفط وإحالة نسخة من المحضر إليها، باعتبارها الجهة الممولة للمشروع.

