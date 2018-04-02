الرئاسي يبحث مستجدات إيفاد الطلاب للدراسة بالخارج

التقى النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الاثنين مع كل من وزير التعليم عثمان عبدالجليل، وكيل الوزارة عادل جمعة، ومدير إدارة الملحقيات والموفدين محمد العتوق.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن المشاركين في اللقاء بحثوا آخر المستجدات فيما يخص الطلبة الموفدين للدراسة في الخارج، وإستراتيجية الوزارة الجديدة في عملية الإيفاد والإجراءات المتخذة لمنح علاوة الحصة للمعلمين.

وأضاف البيان انه جرى تباحث كيفية الاستفادة من المعلمين الذي أحيلوا للاحتياط العام وإقحامهم في دورات تأهيلية لإعادة توزيعهم على المدارس حسب الحاجةوإعادة تقييم المناهج الدراسية ودعم أكاديميات الدراسات العليا وتشجيع الطلاب على دراسة الماجستير في الداخل ضمن برنامج الإيفاد الداخلي.

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