انطلاق مسابقة القرآن الكريم على مستوى ليبيا في دورتها الـ27 بـ«أجخرة»

المتوسط:

أقيمت ببلدية أجخرة مسابقة القران الكريم على مستوى ليبيا في دورته السابعة والعشرين داخل مسجد الرحمة، التي شارك بها طلاب مكتب أوقاف الواحات أجخرة جالو.

وحضر عميد وأعضاء المجلس البلدي المسابقة التي تقدم للاشتراك فيها اثنى عشر طالبا من حفظة القرآن كاملا وأيضا نصف القران الكريم وكذلك ربعه ما يساوي 7 أجزاء منه.

واشترط القائمون على المسابقة ألا يترشح أي متسابق للمنافسة على مستوى ليبيا إلا بالحصول على تقدير ممتاز، حيث فاز في هذه المسابقة لحفظ القران كاملا الطالب عبدلله يونس لعبيدي عن مدينة جالو، والطالب موسى عبدالسلام موسى عوام لحفظ ربع القرآن الكريم.

