الرئاسي يطلق عملية عاصفة الوطن في المنطقة الوسطى

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي، محمد السلاك، إطلاق عملية عسكرية فجر اليوم الإثنين، تحت اسم : عاصفة الوطن، قال إنها تستهدف بؤر الإرهاب كافة، وملاحقة فلوله.

وأضاف السلاك في مؤتمر صحفي، أن العملية تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة الستين كيلو مترا، شرق مدينة مصراتة، وحتى ضواحي مدن بني وليد، وترهونة، ومسلاتة، والخمس، وزليتن، تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.

وأضاف السلاك أن رئيس المجلس الرئاسي يجدد إدانته للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف بوابة اجدابيا الشرقية يوم الجمعة الماضي، ويترحم على أرواح ضحايا وشهداء الواجب من العسكريين والمدنيين.

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