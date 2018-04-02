الشلوي يقلل من أهمية عملية "عاصفة الوطن" العسكرية

قلل عضو مجلس النواب فرج الشلوي من أهمية عملية “عاصفة الوطن” التي أطلقها المجلس الرئاسي لمحاربة الجماعات الإرهابية.

وقال الشلوي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” أن “هذه العملية تأتي في سياق منافسة المجلس الرئاسي للجيش وسعيه لإثبات انه يحارب الجماعات الإرهابية” وفق تعبيره.

واستشهد الشلوي بالأوضاع في الجنوب قائلا إن “الجيش قام بواجبه في تأمين الجنوب الذي يعاني مختلف أشكال التهريب كما انه يقع في منطقة حدودية مع تشاد والنيجر ما يجعله محاطا بخطر عصابات المعارضة التشادية والسودانية موضحا أن المجلس الرئاسي أطلق عملية “عاصفة الوطن” سعيا منه لإثبات أن له قدرة على مكافحة الإرهاب”.

وأطلق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فجر اليوم الاثنين، عملية عسكرية واسعة تحت اسم “عاصفة الوطن”، تستهدف “بؤر الإرهاب كافة وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، أن “العملية تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة “الـ60 كيلو متر”، شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، مسلاته، الخمس، زليتن”.

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