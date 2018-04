أصدر رئيس الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون محمد إمحمد البيوضي، قرارا، صباح اليوم الاثنين الموافق 02 أبريل 2018 بتعيين الأستاذ ناجي عزالدين المنير الهادي مديراً لمكتب الهيئة ببلدية بني وليد.

وحمل قرار تعيين «ناجي عزالدين» رقم «78 لسنة 2018»، حيث تسلم القرار بحضور رئيس الهيئة الهادي يحي ومدير فرع الهيئة بالمنطقة الوسطى.

