سرية حماية بني وليد توضح حقيقة الاشتباكات بمنطقة المردوم وبوابة ايليس

نفت سرية حماية بني وليد الأمنية الأخبار المتداولة بخصوص اشتباكات في منطقة المردوم أو في بوابة إيليس، مؤكدة أن المنطقة الممتدة من السدادة إلى بوابة إيليس آمنة وتتواجد فيها دوريات السرية و عناصر إسناد السرية.

وأهابت السرية في تنويه على صفحتها الرسمية بفيسبوك، اليوم الاثنين، بالمواطنين التعاون مع أفرادها في نقاط التفتيش والدوريات المتحركة وخاصة أصحاب السيارات المعتمة.

وأوضحت أن القوة التي تتمركز بالقرب من معسكر اللواء المعزز هي كتيبة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق المنصبة من الغرب، مشيرة إلى أنه بعد تواصلها مع المسؤولين فيها قيل إن مهمتها روتينية.

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