الاحتفال باليوم العالمي للتوحد ببني وليد

تحت شعار “معا لنفهمهم” أُقيمت بمدينة بني وليد اليوم الاثنين احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام .

وحضر الاحتفالية التي أقيمت بمسرح مركز سوف الجين للتوحد مدير صندوق التضامن الاجتماعي عبد الحميد المنير ومسؤول قطاع التربية والتعليم خالد سالم وعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام بصندوق الضمان، وعدد من اعضاء مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، إضافة إلى عدد من طلبة المركز.

وأقيم علي هامش الاحتفالية محاضرة توعوية بمرض التوحد .

كما تم خلال هذه الاختفالية بالاعلان عن تخريج الطالب رقم 11 واخر المتخرجين من المركز سوف الجين للتوحد الذي سينضم الي زملائه العشرة الذين دخلو المدارس العامه وبدوا حياتهم الطبيعية .

وألقيت خلال الاحتفالية الكلمات التي أثنت على دور الآباء والأمهات، وتحملهم مسؤولية الاعتناء بالأطفال المصابين بمرض التوحد مؤكدة على ضرورة أن تهتم الدولة والجهات المسؤولة بهذه الفئة من المجتمع.

وفي ختام الاحتفالية وزعت شهادات التكريم، وبعض الهدايا والجوائز على الأطفال

كما وزعت المطويات التي تحتوي على معلومات عن اضطراب التوحد وأسبابه وكيفية العناية به.

يذكر أن الأمم المتحدة اقرت في ديسمبر 2007 يوم الثاني من أبريل يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد يحتفل به كل عام ابتداء من عام 2008.

وجاء الاهتمام العالمي للتوعية بهذا المرض نظرا لتداعياته السلبية على الفرد والمجتمع حيث يعتبر أسرع أمراض الإعاقة انتشارا في العالم ويصاب به واحد على الأقل من كل 150 طفلا من الجنسين.

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