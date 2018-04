«حفتر» يُعين «المبروك الغزوي» آمرًا لِمنطقة سبها العسكرية

المتوسط:

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب، خليفة أبو القاسم حفتر، قرارًا رقم «89» لعام 2018، بـ تعيين اللواء، المبروك محمد علي الغزوي، آمرًا لِمنطقة سبها العسكرية.

جاء هذا، خلالَ بيانٍ، أصدره القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، خليفة حفتر، حيثُ يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغي كل ما يُخالفهُ، وعلى الجهات المُختصة تنفيذه، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974، بِشأن الخدمة بِالقوات المُسلحة وتعديلاته.

