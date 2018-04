مديرية أمن طبرق تستعد لتأمين زيارة «الأعلى للقضاء» و«المؤقتة»

المتوسط

اجتمع مدير أمن طبرق، العقيد ميلود سليمان، مع مساعد الشؤون الأمنية، العقيد مجيد المسماري ورؤساء الأقسام والوحدات والمراكز التابعة للمديرية.

وقال العقيد ميلود، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع جاء لبحث تأمين زيارة المجلس الأعلى للقضاء إلى طبرق، وكذلك تأمين زيارة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة.

وأضاف مدير الأمن أنه تمت مناقشة الخطة الأمنية الجديدة، وكيفية تقسيم العناصر كلا حسب جهته ومكانه المخصص.

