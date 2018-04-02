أمن طرابلس يحذر من الدخول للعاصمة بذريعة حمايتها

قالت مديرية أمن طرابلس إن “الأخبار المتداولة عن تحركات مريبة ودسائس تحاك لا هدف لها إلا المزيد من إراقة الدماء والمزيد من تخريب لمؤسسات الدولة وممتلكات المواطن”، مطالبة بالكف عن الدمار والتخريب.

وأكدت المديرية في بيان لها، اليوم الاثنين، على أنها لن تسمح بتكرار المشهد مرة أخرى وأنه لا مجال لعودة المظاهر المسلحة والاشتباكات في العاصمة ولا مكان لأي أرتال عسكرية تدعي تأمينها، مشيرة إلى وصولهم اليوم إلى نقطة لا تراجع عنها وصفتها بنقطة البدء بمرحلة البناء واستعادة الحياة للوطن.

ولفتت المديرية إلى استنكار من وصفتهم بـ”أبناء قرى ومدن وأرياف طرابلس الكبرى” الشديد لكل محاولات العبث والدسائس لجر العاصمة وما جاورها لمظاهر العنف والسلاح، مؤكدة وقوفهم بكل حزم من أجل الحفاظ على الأمن والأمان ضد من وصفتهم بـ”أصحاب الأجندات، أعداء الوطن ذوي المصالح الضيقة والنفوس المريضة”.

ودعا البيان كل أبناء طرابلس “الشرفاء” للوقوف معهم في وجه المؤامرات صفاً واحداً ويداً بيد لأجل حماية أمن العاصمة بالتصدي لأي عدوان.

وحذر البيان كل من تسول له نفسه أن يعتزم الدخول لعاصمة كل الليبيين وطن الجميع تحت غطاء السلاح وذريعة حماية العاصمة، مؤكداً أنه لا عودة لنقطة الصفر ولا عودة للاشتباكات وإهدار الدماء.

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