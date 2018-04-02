جامعة طبرق تفتتح مكتبتها الإلكترونية

طبرق 02 أبريل 2018 (وال)- افتتحت جامعة طبرق اليوم الأثنين، مكتبتها الإلكترونية بحضور رئيس الجامعة ووكيل الشؤون العلمية وعدد من الإداريين في الكليات .

وقال رئيس جامعة طبرق الدكتور عبد الكريم عبد الرحيم إن المكتبة تضم جانبين، إحداها جانب الاتصال المباشر والإنترنت؛ تحوي مجموعة من القواعد البيانات العربية والعالمية في عديد من المجالات العلمية .

وأضاف الدكتور عبد الكريم عبد الرحيم أن الجانب الثاني؛ يحتوي على نصف مليون مصدر معلومات، مابين كتب ودوريات وأعمال مؤتمرات، لا تحتاج للاتصال بالإنترنت . (وال- طبرق) ع إ/ ر ت

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