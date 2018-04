الكشف عن حقيقة اندلاع اشتباكات في منطقة المردوم وبوابة إيلس

فندت سرية حماية بني وليد الامنية الأخبار المتداولة بشأن اندلاع اشتباكات في منطقة المردوم أو في بوابة إيلس.

وأشارت السرية، إلى أن المنطقة الممتدة من السدادة الى بوابة إيليس آمنة وتتواجد فيها دوريات السرية وعناصر إسناد السرية.

وطالبت السرية في تنويه على صفحتها الرسمية على “الفيس بوك”، اليوم الاثنين، المواطنين بالتعاون مع أفرادها في نقاط التفتيش والدوريات المتحركة وخاصة أصحاب السيارات المعتمة.

وبينت السرية، أن القوة التي تتمركز بالقرب من معسكر اللواء المعزز هي كتيبة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وبعد التواصل مع المسؤولين فيها قيل ان مهمتها روتينية.

