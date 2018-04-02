لجنة إعادة استقرار بنغازي توافق على تفعيل المشاريع المتوقفة وإنهاء أزمة النازحين

بنغازي 02 أبريل 2018 (وال)- عقدت لجنة إعادة استقرار بنغازي برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأثنين، اجتماعاً بحضور سيادة رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري وعميد بلدية بنغازي المستشار عبد الرحمن العبار ومحافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري .

هذا وتركز الاجتماع حول أهم المشاريع التي تعمل اللجنة على تنفيذها بمدينة بنغازي، كما تم الاتفاق على عدد من المشاريع التي تتعلق بقطاع الصحة والبيئة، إلى جانب تفعيل بعض المشاريع المتوقفة والعمل على إنهاء أزمة النازحين .

يشار إلى أن لجنة إعادة استقرار بنغازي كانت قد شكلت بموجب قرار من فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى . (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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