الثني يعد طبرق

قال رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الاثنين، إن حكومته ستعالج مشكلة المياه في طبرق، وستسعى إلى حلحلة عدة مشاكل تعانيها المدينة.

وأضاف الثني، في كلمة عند وصوله في زيارة إلى طبرق، أن الحكومة المؤقتة ستعمل على إنشاء مدارس جديدة بالمناطق ذات الكثافة السكانية، مشيرا إلى أن المركز الطبي بطبرق أصبح واحدا من المراكز التي توطن العلاج بالداخل.

و أشار الثني إلى تشكيل لجنة للنظر في الحالات المستعصية والتي لا يمكن علاجها إلا في خارج البلاد، ومن المقررأن تستغرق زيارة الثني يومين يناقش خلالهما مجلس الوزراء كل مايتعلق بقطاع الخدمات في طبرق من المياه والمواصلات والتعليم والصحة، فيم تم الإعلان عن لقاء مرتقب الثلاثاء يجمعه برئيس المجلس الأعلى للقضاء في اجتماع مغلق، وجلسة مباحثات مع المجلس البلدي طبرق قبل أن ينتقل إلى بلديتي بئر الأشهب وامساعد للوقوف على مشاكلهما.

يذكر أن الحكومة المؤقتة قامت بتشكيل لجنة لزيارة البلديات وقد زارت طبرق في وقت سابق واطلعت على احتياجاتها وقدمت وعودا بوضع حل للمختنقات التي تعانيها المدينة.

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