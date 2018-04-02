“حراك 30 مارس” يطالب المالية بدفع المرتبات المتأخرة

طالب أعضاء “حراك 30 مارس“، الإثنين، وزارة المالية بحكومة الوفاق بسداد المرتبات المتأخرة لجميع المواطنين، وديون المرضى في الخارج ودفع مرتبات الطلبة الليبيين الدارسين خارج البلاد.

وشدد الحراك في خطاب لوزارة المالية، على ضرورة زيادة مخصصات الموازنة الاستيرادية والتوريدات للمواد الغذائية والأدوية خاصة لتجار المنطقتين الجنوبية والشرقية، وفق الخطاب

وذكر الخطاب أن أعضاء الحراك ساعون في سبيل تحقيق هذه المطالَب للحد من الشرخ الاجتماعي الحاصل بين الوطن الواحد والمتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن الليبي.

يُذكر أن “حراك 30 مارس” دعا خلال مظاهرة نظمت الجمعة الماضية شارك خلالها مئات المواطنين إلى تحسين الوضع المعيشي، والاستفتاء على الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية