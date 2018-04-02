رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب : الهيئة البنغازية عبارة عن تجمع للإرهابيين الفارين من مدينتهم وذويهم

ليبيا – أصدر مجلس إدارة رابطة ضحايا وجرحى اﻹرهاب ومقرها مدينة بنغازي بيانا بشأن بيان “ما يسمى” الهيئة البنغازية المرحب بالمصالحة بين مدينتي الزنتان ومصراتة والداعي لتحقيق المصالحة مع أهالي مدينة بنغازي “الشرفاء”.

البيان الذي صدر اليوم الإثنين وإطلعت على مضمونه صحيفة المرصد أشار إلى تلقي الرابطة نسخة من بيان بيان الهيئة البنغازية “الموالية” لعناصر تنظيمي داعش والقاعدة المتحالفين تحت غطاء مجلس شورى ثوار بنغازي “اﻹرهابي” فيما أرادت الرابطة توضيح بعض النقاط الهامة لاسيما بعد التعاطي المشبوه والمريب الذي تم من بعض الشخصيات السياسية وعدد من النشطاء المتواجدين داخل مدينة بنغازي وترحيبهم بهذا البيان المخادع.

وأضاف البيان بأن الهيئة البنغازية عبارة عن تجمع يمثل اﻹرهابيين الفارين من مدينة بنغازي وذويهم من الذين تركوها بمحض إرادتهم تأييدا لمواقف أبنائهم المعادية لمشروع الجيش والشرطة والمؤيدة للإرهاب والتطرف فهذا واضح من خلال نشطات الهيئة وتحركاتها داخل طرابلس ومصراتة عبر إقامة التظاهرات المؤيدة للإرهابيين وصلوات الغائب على من قتل منهم وتقديم التمويل للإرهابيين الذين حاصرتهم قوات الجيش داخل قنفودة ومناطق وسط البلاد عن طريق ميناء مصراتة البحري وتمويل ومباركة تحركات سرايا الدفاع عن بنغازي التي إستهدفت أبناء المدن الشرقية وعموم برقة في هجمات متعددة وشهيرة.

وأشار البيان إلى عدم أحقية أي من الشخصيات أو الكيانات مهما كانت بالحديث عن ملف المصالحة الوطنية بالنيابة عن أسر الشهداء والجرحى والمتضررين وأصحاب الإعاقات المستديمة الذين طالتهم أيادي الغدر واﻹرهاب الهمجي فالهيئة البنغازية تعد أحد الكيانات اﻹرهابية المتطرفة والمصالحة الوطنية أساسها هو تقديم كل من تورط بدعم اﻹرهاب لقبضة العدالة وتطبيق القصاص والحكم القضائي الذي يصدر وبأن على من يريد أن يقدم التنازل ويهين ويستفرد بتضحيات أبناء بنغازي أن يراجع حساباته وأن لا يفتح أبواب من النار على نفسه.

وأضاف البيان بأنه إذا كانت الهيئة البنغازية جادة في دعواتها فعليها الخروج أمام العامة وتأكيد رفضها للتنظيمات اﻹرهابية المتكونة من جماعة الإخوان المسلمين والليبية المقاتلة وعناصر مجلس شورى ثوار بنغازي وأن تعترف بالقوات المسلحة العربية الليبية وعدالة معركتها ضد المجموعات اﻹرهابية وإن معركة بنغازي كانت ضد اﻹرهاب والتطرف والتي إعترفت بها كل الأطراف الداخلية والخارجية.

وأكدت الرابطة في بيانها بأن هنالك العشرات من الأسر التي نزحت نزوحا طبيعيا بعد إنطلاق معركة الكرامة لطرابلس ومصراتة وعادت لبنغازي بعد تحريرها من اﻹرهابيين بشكل طبيعي بعد أن قامت بتسوية أوضاعها الأمنية فيما لن يتم القبول بالمتاجرة بالنساء والأطفال وكبار السن من قبل الهيئة البنغازية مهما ضغطت وفعلت فالهيئة تعتبر المسؤول عن تهجيرهم بأفعال قياداتها والمسؤولين عنها من الموالين لجماعات الإرهاب وعلى رأسها جماعة الإخوان والليبية المقاتلة وعليها الإبتعاد عن هذا الإسلوب المفضوح والمخادع.

وإختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن حق المغدورين والشهداء والجرحى وأصحاب الإعاقات المستديمة لا يمكن التنازل عنه إلا بعد نيل القصاص ومحاسبة الجناة ووضعهم في السجون وبأنها لن تتوقف عن مطالباتها ودعواتها ونضالها المبني على إحترام التضحيات وتقديسها والوفاء لها محذرة السماسرة وأصحاب الخلافات والصراعات ودعوتهم إلى الإبتعاد عن هذا الملف لأن مصالحة مصراتة والزنتان تحالف جديد يعادي مشروع الدولة والجيش والشرطة لأن أساس خلافهم لم يكن بمستوى حرب بنغازي العدالة ضد زمر الإرهاب والتطرف فهي مصالحة قادة وزعماء عصابات وميليشيات.

وأضاف البيان بأن أول من بارك هذه المصالحة هو مفتي الإرهاب ومكاتب تنظيم الإخوان والليبية المقاتلة ثم الهيئة البنغازية فالمصالحة الحقيقية يجب أن تكون مع تاورغاء وبني وليد ومن ثم يمكن الحديث عن المصالحة مع بنغازي.

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