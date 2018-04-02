ورشة خاصة بالفئات المستضعفة في مركز دعم المرأة

نظم مركز دعم المرأة طرابلس، أحد مراكز مشروع دعم وتنمية المرأة، الذي ينفذه منتدى تمكين المرأة والشباب برعاية صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتحت أشراف منظمة البيان وبالتعاون مع الهلال الأحمر مشروع (انا إنسان) الذي يعتنى بالفئات المستضعفة وتدريبهم وتمكينهم دورة الإسعافات الاولية للسيدات ” المعيلات ” من قبل شركاء الدورة وتحت إشراف فريق الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس. كما تم تقديم جلسات دعم نفسي للمشاركات ضمن أهداف المنظمة لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للفئة الأكثر ضعفا بالمجتمع.

هذا وأطلق منتدى تمكين المرأة والشباب وصندوق الامم المتحدة للسكان مبادرات على مختلف الأصعدة الخاصة بالمرأة، وأقام العديد من الانشطة والفعاليات والندوات، وإضافة إلى المشاركة الفاعلة في عدد من الفعاليات ذات الصلة مؤكدة على اهمية البعد الوطني لهذه المبادرات والتي تأتي منسجمة مع الحماية الاجتماعية.

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