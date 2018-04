خاص / المتوسط

قال رئيس لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب واستقرار الدولة، بالمجلس الأعلى للدولة، “بلقاسم دبرز”، إن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”، ” حظوظه في تولى مجلس رئاسي من ثلاث شخصيات اصبحت تقل تدريجيا”.

وأضاف ” دبرز”، في اتصال هاتفي مع صحيفة ” المتوسط”، “ربما في فترات سابقة في تقديري الشخصي كانت فرصة عقيلة صالح أفضل من الآن في تولي المجلس الرئاسي الجديد”.

وتابع “دبرز”، ولوجود اعتبارات عدة أصبح حتى شريكه القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، لا يرغب في تقديم عقيلة للمجلس الرئاسي الجديد لانعدام الثقة.

وألمح ” دبرز” إلى أنه في الغالب سيكون المترشح بمباركة حفتر ومن داخل مجلس النواب ولن يكون عقيلة وتابع: هذا ما اتصوره”، معللا ذلك بأنه أصبح بين ” عقيلة ” و” حفتر” منافسة

يشار إلى أن عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أكد أن النواب لم يتفقوا بعد مع المجلس الأعلى للدولة بشأن آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.

وقال افحيمة انه يتم تداول الكثير من الأسماء التي ترغب في أن تكون بالمجلس الرئاسي الجديد إلا أن أحدا لم يصرح بذلك ويعلن رغبته في الترشح.

وبشأن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أكد افحيمة انه لم يسمع منه مباشرة انه يرغب في الترشح للمجلس الرئاسي الجديد وتابع: ولكن إذا أراد ذلك وانطبقت عليه الشروط المحددة في آلية الاختيار الجديدة فلما لا”.

The post “عضو الأعلى”: رئيس المجلس الرئاسي الجديد سيكون بمباركة “حفتر” وليس “عقيلة صالح” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية