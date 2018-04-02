منتدى خطى الغد الثقافي للطفل يزور «المتحف الوطني» و«المدينة القديمة» بطرابلس

عين ليبيا

نظم منتدى خطى الغد الثقافي للطفل التابع للهيئة العامة للثقافة صباح السبت 31 مارس، زيارة للمتحف الوطني والمدينة القديمة بمدينة طرابلس، بحضور مدير مكتب ثقافة الطفل بالهيئة حياة بن غارات وفريق المنتدى.

حيث كانت الانطلاقة من مقر المنتدى بشارع ميزران سيرا على الأقدام باتجاه ميدان الشهداء وصولا للمتحف الوطني للتعرف على التحف والمقتنيات الأثرية عن قرب.

كما وقام الأطفال بجولة ميدانية داخل الأسواق العتيقة للمدينة القديمة للتعرف عن قرب على المقتنيات التقليدية وتعريف الأطفال بأصالتهم وتراثهم الثقافي عبر العصور.

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