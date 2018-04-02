فريق طبي يجري عملية دقيقة و نادرة بطبي طبرق

تمكن أطباء قسم جراحة المسالك البولية بمركز طبرق الطبي صباح اليوم من إجراء عملية جراحية دقيقية ونادرة لمريض يبلغ من العمر حوالي “30 عاماً ” كان يعاني من مشاكل متعددة في الكلي .

وأوضح رئيس القسم المكلف ” الدكتور غريب مراجع غريب ” في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن العملية كانت عبارة ” شق الحالب الأيسر وإستخراج دعامة متحجرة داخل الكلي منذ فترة طويلة ، و عملية أخري هي شق الكلي الأيسر وإستخراج حصوات بإحجام مختلفة ” .

وأشار غريب بأن المريض كان يعاني مشكلة الحصوات المتكررة ، مؤكداً بأن العملية أستغرقت أكثر من خمسة ساعات متواصلة بمشاركة طاقم أطباء ” الدكتور حامد عباس ، الدكتور غريب مراجع غريب ، الدكتور مصعب المقصبي ” و طاقم التمريض و التخذير و الفنيين بغرفة عمليات مركز طبرق الطبي .

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