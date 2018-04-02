«السويحلي» يستقبل وفد مِن أعيان ومشائخ مدينة ترهُونة

عين ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة “د.عبدالرحمن السويحلي” اليوم الاثنين وفد مجلس أعيان ومشائخ قبائل ترهونة برئاسة الشيخ “صالح فاندي” وحضور رئيس لجنة المصالحة الوطنية وأعضاء المجلس عن مدينة ترهونة، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

حيث رحّب الرئيس بوفد المشائخ والأعيان، مُذكرًا بالدور التاريخي الهام لمدينة ترهونة التي تقدمت صفوف المجاهدين في مقاومة الغزو الإيطالي على امتداد المنطقة من القرضابية شرقا إلى زوارة غربا، ومؤكدًا أهمية ما تقوم به الآن من أجل لم شمل الليبيين وتوحيد صفوفهم، مُعتبرًا ذلك امتدادًا طبيعيا لمكانة ترهونة في تاريخ الجهاد الليبي.

من جانبهم أكد أعيان ومشائخ ترهونة أنّ المجلس الأعلى للدولة ركن أساسي في ليبيا لا يمكن الإستغناء عنه أو تجاهل دوره الرئيسي الهام، مُشددين على دعمهم للإتفاق السياسي الليبي كإطار شرعي وحيد لحل الأزمة الراهنة.

كما شدد أعيان ومشائخ ترهونة على أن المصالحة الوطنية الليبية-الليبية هي الحل الأنجع للأزمة الحالية، ولا يجب أن يحتضنها أطراف خارجية، مؤكدين أن جميع الخلافات والمشاكل يتم حلها ومعالجتها عندما يجلس ويتحاور الليبيين دون تدخلات خارجية سلبية.

وناقش اللقاء أيضًا تطورات الوضع السياسي والأمني في البلاد، حيث أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي كمرجعية شرعية وحيدة لإنهاء المرحلة الإنتقالية، كما شدد الطرفان على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي وإعطائها الأولوية القصوى للحفاظ على استقرار العاصمة وما حولها، وتفادي حدوث توترات أمنية في طرابلس أو أي مدينة ليبية أخرى.

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