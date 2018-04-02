القاضي يصدر توجيها هاما للعاملين في الشركة الخطوط الجوية الإفريقية

ليبيا- أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة الخطوط الجوية الإفريقية أبو بكر محمد القاضي توجيها إلى مدراء الإدارات والدوائر والأقسام ومدراء المكاتب ومدراء المناطق والفروع من العاملين بالشركة أشاد فيه بإنتهاء ما وصفه بالخلاف بين الاشقاء والزملاء.

التوجيه الذي صدر اليوم الإثنين وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أشار إلى أن ذلك الخلاف كان له الأثر السلبي على الشركة وخدماتها مثمنا وشاكرا في ذات الوقت جهود العاملين المتعاونين للرقي بالشركة وبالأخص رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة والمدير العام على جهودهم وتفانيهم لإنهاء الخلاف وتصحيح مسار الشركة على أمل أن تكون هذه الخطوة بادرة يهتدي بها الكثير من الشركات والمؤسسات في الدولة.

وتوجه القاضي للعاملين بـ3 نقاط لضمان سرعة عودة الوئام والود والبيئة المناسبة للعطاء والرقي بالشركة وهي التوقف الفوري عن القذف والإتهامات والإفتراءات عبر وسائل التواصل الإجتماعي والتي تعمل على تأجيج الفتن والكراهية بين الزملاء مع أهمية وقوف جميع العاملين صفا واحدا بوجه المعلومين من المؤججين للفتن والخلافات وهم من خارج الشركة ولهم مآرب أخرى لصالح أطراف خارجية.

وإختتم القاضي النقاط الـ3 بتعهد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بإنتهاج التآلف والتآخي والإبتعاد عن الأحقاد الشخصية والتجاوز عن جميع الأخطاء السابقة.

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