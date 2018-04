صحيفة أمريكية.. “مترجم القذافي” يحمل السلطات الليبية المسؤولية حال اعتقاله ويؤكد.. “ساركوزي” لم يكن الوحيد في قائمة دعم “القذافي”

رصد /ترجمة المتوسط :

ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم الاثنين، أن أحد كبار مساعدي الزعيم الراحل “معمر القذافي”و هو مترجم اللغة الفرنسية الخاص بالزعيم الراحل ” معمر القذافي”، مفتاح الميسوري” و الذي يعيش الآن في تونس، أبدى تخوفات حول اعتقاله فور عودته إلى الأراضي الليبية جراء ما يحمله من معلومات حول مزاعم فساد الرئيس الفرنسي السابق “نيكولا ساركوزي” و تلقيه دعما ليبيا من “القذافي” لتمويل حملته الانتخابية.

وأوضحت الصحيفة، في مقال لها بعنوان ” مساعد سابق للقذافي يخشى اعتقاله بسبب قضية فساد ساركوزي” و الذي رصدته و ترجمته “المتوسط”، أن ما أثار مخاوف الميسوري حول عملية اعتقاله في ليبيا هو التقارير الإعلامية المحلية في ليبيا، و التي كشفت في وقت سابق، عن عزم السلطات الليبية لإلقاء القبض عليه عند عودته وذلك بسبب تحدثه علناً عن قضية فساد ساركوزي، و حمل “الميسوري” السلطات الليبية مسؤولية أي اعتداء أو اعتقال له، مشيرا بأن أي اعتداء “يرقى إلى أن يكون إعاقة للعدالة”، بحسب قوله.

وكشفت الصحيفة أقوال “الميسوري” التي أكد فيها على أن “ساركوزي” لا يعد الشخصية الدولية الوحيدة التي قام القذافي بتوجيه الأموال إليها، مضيفا بأنه نصح القذافي بكشف المبالغ المعطاة لكل سياسي، من أجل الشفافية، إلا أنه “لم يستمع”، بحد تعبيره.

وذكرت الصحيفة، أن الميسوري أمتنع عن الكشف على هوية السياسيين الآخرين الذين حصلوا على المال الليبي.

و في ذات السياق، بينت المقالة أن الميسوري كشف عن بعض تفاصيل حول اجتماع القذافي و ساركوزي و الذي جرى داخل خيمة القذافي في العاصمة الليبية طرابلس و الذي استمر نحو 45 دقيقة كان فيها “الحديث بشكل عام”، بحسب قول الميسوري، مضيفا بأن القذافي وساركوزي لم يناقشا خلال الاجتماع أي مبالغ مالية محددة، وشهد حضور مسؤولين من الجانبين, إلا أن الميسوري أعلن عدم تذكره لتاريخ الاجتماع على وجه التحديد.

وأوضح الميسوري أن محاسب القذافي الرئيسي “سالم القمودي” الذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية في ليبيا هو الوحيد القادر على تحديد قيمة المبالغ المالية التي تلقاها ساركوزي.

وقال ميسوري ، الذي كان أيضاً رئيس ما يسمى بمكتب فرنسا في وزارة الخارجية الليبية ، إنه في وقت لاحق ، أنه شاهد وثيقة مرسلة من فريق ليبي يتفاوض على تفاصيل الدعم مع الفرنسيين.

وقال ميسوري أن الحاضرين في اجتماع عام 2005 كان مدير مكتب القذافي السابق بشير صالح ورجل الأعمال اللبناني-الفرنسي زياد تقي الدين, والذي قال في وقت لاحق لموقع “ميديا بارت.نت” الاستقصائي على الإنترنت أنه سلّم حقائب من ليبيا تحتوي على 5 ملايين يورو (6.2 مليون دولار), نقداً لساركوزي ورئيس طاقمه السابق ، كلود غيان.

في الشهر الماضي ، تم تسليم ساركوزي اتهامات أولية بأنه حصل على ملايين تمويل حملته غير المشروعة من القذافي. ونفى ساركوزي بشدة الاتهامات على التلفزيون الفرنسي. الجدير بالذكر أن التحقيق في هذه القضية بدأ منذ عام 2013.

وأوضح ميسوري أن القذافي أخبر ساركوزي أثناء الاجتماع به عبر مكالمة هاتفيه أنه “سعيد بوجود صديق مثلك رئيسًا لفرنسا”، ويُزعم أن ساركوزي كشف عن تطلعاته للترشح لمنصب الرئيس حيث أخبر القذافي ساركوزي: “سنساعدك إذا شاركت في الانتخابات” ، وفقاً للميسوري

وأوضح ميسوري أيضا أن المراسلات الأخيرة بين القذافي وساركوزي جرت قبل بضعة أشهر من مقتل الزعيم الليبي على أيدي الثوار، حيث عرض القذافي التنحي، ولكن يبقى في ليبيا ، غير أنه لم يكن هناك جواب من ساركوزي ، بحسب ميسوري.

بصفته رئيساً لفرنسا من عام 2007 إلى عام 2012 ، وضع ساركوزي فرنسا في طليعة الغارات الجوية التي قادها حلف الناتو ضد قوات القذافي, والتي ساعدت الثوار على الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011.

جدير بالذكر أن المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني “أحمد قذاف الدم” أوضح خلال تصريحات صحافية لوكالة “أسوشييتد برس”، الشهر الماضي،أن أولئك الذين يعرفون عن قضية الفساد ضد ساركوزي إما أنهم قُبض عليهم أو قُتلوا أو نجوا من محاولات اغتيال.

The post صحيفة أمريكية.. “مترجم القذافي” يحمل السلطات الليبية المسؤولية حال اعتقاله ويؤكد.. “ساركوزي” لم يكن الوحيد في قائمة دعم “القذافي” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية