«العامة للمعارض»: 550 جناحًا بالدورة 46 لمعرض طرابلس الدولي

أكد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض صلاح حمزة، أن الـ46 لمعرض طرابلس الدولي والتي تستمر حتى الـ 12 من شهر أبريل الجاري، ستشهد مشاركة واسعة للشركات والمؤسسات بأجنحة تعكس نشاطها في أكثر من 550 جناحا.

وأوضح في كلمته خلال افتتاح المعرض يوم أمس الاثنين، أن الدورة الـ 46 لمعرض طرابلس الدولي تحظى بمشاركة متميزة لشركات محلية وعالمية اقتصادية وصناعية ووكلاء معتمدين لعدة شركات، كما يصاحب الدورة برامج وأنشطة مختلفة وكذلك تنظيم ورش عمل وندوات تخصصية ومؤتمرات اقتصادية مع مهرجانات فنية تجسد الثرات الليبي الأصيل.

