المتوسط:

كشف وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني”ناصر الدرسي” أن هناك عدة إجراءات ستقوم بها الوزارة من بينها إعادة هيكلية الوزارة ووضع رؤية اقتصادية ودراسة لمساهمة القطاع الخاص تساعد على التنوع الاقتصادي والتجاري وتحقيق التنمية المكانية.

وأوضح في كلمته بافتتاح الدورة الـ46 لمعرض طرابلس الدولي والتي تستمر حتى الـ 12 من شهر أبريل الجاري، أن الدورة هي فرصة من اجل فتح المجال بين مختلف الشركات ورجال الأعمال في عرض منتجاتهم ورغبة المنافسين في التجارة وعقد اللقاءات بين الشركات العارضة لنقل وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وأشار إلى أن الدورة الجارية فرصة لتشجيع القطاع الخاص من أجل فتح قنوات للتنوع الاقتصادي، مبينا أن وزارة الاقتصاد ستقوم من خلال جناحها بالمعرض بعرض 12 برنامجا اقتصاديا.

The post وزير اقتصاد الوفاق: إعادة هيكلة الوزارة لتحقيق التنمية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية