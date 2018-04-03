مديرية أمن طرابلس تحذر من «تحركات مريبة ودسائس تحاك» لتخريب مؤسسات الدولة

بني وليد – بوابة الوسط: الصغير الحداد

حذرت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاثنين، من مما سمته «تحركات مريبة ودسائس تحاك» قالت إنه «لا هدف لها إلا المزيد من إراقة الدماء والمزيد من تخريب لمؤسسات الدولة وممتلكات المواطن».

وأشارت المديرية في البيان الذي نشرتها عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن «أبناء قرى ومدن وأرياف طرابلس الكبرى يستنكرون وبكل شدة كل محاولات العبث والدسائس المريبة التي من شأنها جر عاصمتنا وما جاورها لعودة مظاهر العنف والسلاح».

كما أكدت أن «أبناء قرى ومدن وأرياف طرابلس الكبرى سيقفون بكل حزم وتضحيات من أجل الحفاظ على الأمن والأمان ضد أصحاب الأجندات أعداء الوطن ذوي المصالح الضيقة والنفوس المريضة» وانها عازمة على التصدي لها.

وشددت مديرية أمن طرابلس على أنه «لا عودة للمظاهر المسلحة والاشتباكات في العاصمة» كما أكدت أنه «لا مكان لأي أرتال عسكرية تدعي تأمينها» و«لاعودة لنقطة الصفر».

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