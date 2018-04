ننشر صور افتتاح الدورة الـ46 لمعرض طرابلس الدولي

المتوسط:

تنشر صحيفة «المتوسط» الليبية صور افتتاح الدورة الـ46 لمعرض طرابلس الدولي والتي تستمر حتى الـ 12 من شهر أبريل الجاري، التي افتتحها النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الدكتور ناصر الدرسي.

وحضر الافتتاح وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والتعليم بحكومة الوفاق، وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة، وعميد بلدية طرابلس وبعض سفراء وأعضاء البعثات السياسية المعتمدين في ليبيا ورؤساء ووكلاء الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية المشاركة في المعرض.

