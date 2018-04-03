إفتِتاح جناح قطاع الإتصالات في الدورة الـ46 بمعرض طرابلس الدولي

إفتَتح نائب رئيس المجلس الرئاسي الأستاذ أحمد معيتيق والسيد مدير عام الشركة القابضة للإتصالات المهندس رجب بن رجب اليوم الإثنين الموافق 2 أبريل 2018م جناح قطاع الإتصالات الليبي بمعرض طرابلس الدولي، وذلك بحضور كل من السيد وزير الإقتصاد والصناعة والسيد رئيس الهيئة العامة للمعارض.

تأتي هذه المشاركة بهدف التفاعل المباشر مع الزوار، حيث يلتقون جميعاً في جناح الإتصالات للتعرف علي أخر المشاريع والخطط المستقبلية التي تقوم بها شركات القطاع سواء في مجال الإتصالات أو تكنولوجيا المعلومات والشبكات أو تقنيات الدفع المالي لتطبيقات الهاتف المحمول والعديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة، هذا بالإضافة الي المشاركة في الفعاليات والعروض التقديمية للمنتجات والحلول وإستظافت المطورين ومقدمى الخدمات كجزء من برامج جناح الإتصالات لهذا العام.

حيث تم تشكيل لجنة عليا للمشاركة في هذه الدورة برئاسة الشركة القابضة للاتصالات وعضوية كل من شركة المدار الجديد، ليبيا للإتصالات والتقنية، هاتف ليبيا، الإتصالات الدولية، بريد ليبيا والجيل الجديد بالاضافة لشركة البنية للخدمات والاستثمار.

الجدير بالذكر أن معرض طرابلس الدولي يعد من أقدم المعارض التجارية في إفريقيا والعالم العربي، إذ أقيمت أول دورة له عام 1927م في ميدان الجزائر، وأقيمت أول دورة له في مقره الحالي بشارع عمر المختار سنة 1929.

صرح رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور فيصل قرقاب إن الجهود التي بذلت من قبل اللجان المنظمة والمشرفة على جناح قطاع الإتصالات كان لها دور اساسي وايجابي في انجاح مشاركة قطاع الإتصالات في هذه الدورة وذلك رغم التحدياث والعراقيل التي واجهها الفريق، مشيراً إلى الدور الفعال والإيجابي الذي تلعبه مثل هذه الفعاليات ومساهمتها في ايجاد فرص عمل للباحثين عنه والترويج الى المنجات والخدمات لمختلف الشركات الخاصة والعامة.

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