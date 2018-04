«الدرسي» يجتمع اليوم بمدراء المراكز الاقتصادية على مستوى ليبيا

المتوسط:

يعقد وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ناصر الدرسي، في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا مع مدراء المراكز الاقتصادية والمراقبات على مستوى ليبيا في مقر ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة بمنطقة السراج.

وحسب بيان صادر من الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، يناقش الوزير خلال الاجتماع العديد من المواضيع الاقتصادية الهامة، التي لم يسمها البيان.

