نشاط مكثف لثلاثة وزراء من الوفاق.. «حماد» يلتقي رئيس البنك الإسلامي و«الدرسي» يعد بإعادة الهيكلة و«عاشور» بمعرض طرابلس

شهد يوم أمس الاثنين أنشطة مكثفة لثلاثة وزراء من حكومة الوفاق الوطني، التقي وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني د.”أسامة سعد حمّاد برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية” د.”بندر محمد حجار ”، فيما أعلن وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني”ناصر الدرسي” أن هناك عدة إجراءات ستقوم بها الوزارة من بينها إعادة هيكلية الوزارة، بينما شارك وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد “عبد السلام عاشور” مساء أمس الإثنين، في حفل إفتاح الدورة السادسة والأربعين لمعرض طرابلس الدولي

وزير المالية يلتقي رئيس البنك الإسلامي

التقي وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني د.”أسامة سعد حمّاد برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية” د.”بندر محمد حجار ”، وذلك علي هامش الاجتماع السنوي (42) لمجموعة البنك الإسلامي بجده بالمملكة العربية السعودية. الذي يعقد من 1 الى 5 إبريل الجاري في تونس.

وأوضح وزير المالية الذي حضر بصفته محافظاً للبنك الإسلامي الاجتماع السنوي الـ 42 في تصريح خاص لـ ” المتوسط” أن الجانبان ناقشا سبل التعاون والاستفادة التي يمكن للبنك الإسلامي للتنمية أن يقدمها للدولة الليبية في مختلف المجالات، حيث أسفر اللقاء الذي سادته روح الإخاء والود المتبادل بين الحاضرين عن الاتفاق على أن تحظي المشروعات التي يستقدمها الجانب الليبي للبنك باهتمام خاص لاسيما المشروعات المتعلقة بمراكز علاج الأورام -المطارات -توليد الطاقة.

ووصف وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، لقائه برئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بـ” الممتاز”، مؤكدا أن نتائجه ايجابية وبنائه.

وقال حماد انه تم خلال اللقاء مناقشة فتح مكتب تمثيلي للبنك الإسلامي في ليبيا، بالإضافة إلى البدء في التفاوض حول الشراكة الاستراتيجية القطرية بين البنك الإسلامي للتنمية ودولة ليبيا، فضلا عن دعم مشاريع الإعمار والتنمية في ليبيا.

وأضاف حماد، ” فإن ليبيا تطلب من بنك التنمية الإسلامي المساهمة في مشاريع الإعمار والتنمية لاسيما إعادة إعمار جامعة بنغازي حيث تضررت الجامعة جراء الاحداث الاخيرة التي تعرضت لها المدينة

وأعرب وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، عن أمله في التعاون المشترك مع بنك التنمية الإسلامي

من جهته تعهد رئيس مجموعة البنك بأن يعطي اهتماما خاصا ايضا للكوادر الليبية المتقدمة للتوظيف في البنك.

وفِي الختام خلص اللقاء الي تقديم الجانب الليبي للمشروعات الراغب في تمويلها من البنك خلال الأسابيع القادمة.

إعادة هيكلة الوزارة لتحقيق التنمية

كشف وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني”ناصر الدرسي” أن هناك عدة إجراءات ستقوم بها الوزارة من بينها إعادة هيكلية الوزارة ووضع رؤية اقتصادية ودراسة لمساهمة القطاع الخاص تساعد على التنوع الاقتصادي والتجاري وتحقيق التنمية المكانية.

وأوضح في كلمته بافتتاح الدورة الـ46 لمعرض طرابلس الدولي والتي تستمر حتى الـ 12 من شهر أبريل الجاري، أن الدورة هي فرصة من اجل فتح المجال بين مختلف الشركات ورجال الأعمال في عرض منتجاتهم ورغبة المنافسين في التجارة وعقد اللقاءات بين الشركات العارضة لنقل وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وأشار إلى أن الدورة الجارية فرصة لتشجيع القطاع الخاص من أجل فتح قنوات للتنوع الاقتصادي، مبينا أن وزارة الاقتصاد ستقوم من خلال جناحها بالمعرض بعرض 12 برنامجا اقتصاديا.

وزير الداخلية في معرض طرابلس الدولي

شارك وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد “عبد السلام عاشور” مساء أمس الإثنين، في حفل إفتاح الدورة السادسة والأربعين لمعرض طرابلس الدولي.

وأكد الحضور على ضرورة إقامة مثل هذه الدورات التي من شأنها الرفع من مكانة الاقتصاد المحلي والعالمي، مشيرين بأن تميزت بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية الصناعية منها والتجارية والخدمية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

