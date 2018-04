خاص المتوسط:

افتتحت النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الدكتور ناصر الدرسي، الدورة الـ46 لمعرض طرابلس الدولي والتي تستمر حتى الـ 12 من شهر أبريل الجاري.

وحضر الافتتاح وزراء الداخلية والشؤون الاجتماعية والتعليم بحكومة الوفاق، وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة، وعميد بلدية طرابلس وبعض سفراء وأعضاء البعثات السياسية المعتمدين في ليبيا ورؤساء ووكلاء الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية المشاركة في المعرض.

إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد

ومن جهته، كشف وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني”ناصر الدرسي” أن هناك عدة إجراءات ستقوم بها الوزارة من بينها إعادة هيكلية الوزارة ووضع رؤية اقتصادية ودراسة لمساهمة القطاع الخاص تساعد على التنوع الاقتصادي والتجاري وتحقيق التنمية المكانية.

وأوضح في كلمته بافتتاح الدورة الـ46 لمعرض طرابلس الدولي والتي تستمر حتى الـ 12 من شهر أبريل الجاري، أن الدورة هي فرصة من اجل فتح المجال بين مختلف الشركات ورجال الأعمال في عرض منتجاتهم ورغبة المنافسين في التجارة وعقد اللقاءات بين الشركات العارضة لنقل وتبادل الخبرات فيما بينهم.

وأشار إلى أن الدورة الجارية فرصة لتشجيع القطاع الخاص من أجل فتح قنوات للتنوع الاقتصادي، مبينا أن وزارة الاقتصاد ستقوم من خلال جناحها بالمعرض بعرض 12 برنامجا اقتصاديا.

550 جناحًا بالدورة 46

ومن جهة ثانية أكد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض صلاح حمزة، أن الـ46 لمعرض طرابلس الدولي والتي تستمر حتى الـ 12 من شهر أبريل الجاري، ستشهد مشاركة واسعة للشركات والمؤسسات بأجنحة تعكس نشاطها في أكثر من 550 جناحا.

وأوضح في كلمته خلال افتتاح المعرض يوم أمس الاثنين، أن الدورة الـ 46 لمعرض طرابلس الدولي تحظى بمشاركة متميزة لشركات محلية وعالمية اقتصادية وصناعية ووكلاء معتمدين لعدة شركات، كما يصاحب الدورة برامج وأنشطة مختلفة وكذلك تنظيم ورش عمل وندوات تخصصية ومؤتمرات اقتصادية مع مهرجانات فنية تجسد التراث الليبي الأصيل.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post 12 برنامجًا اقتصاديًا و550 جناحًا.. تفاصيل وصور افتتاح معرض طرابلس الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية